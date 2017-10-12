Задержанным под Брянском украинским пограничникам предъявили обвинение

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Задержанным 3 октября в Брянской области украинским пограничникам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ, сообщает ФСБ России в четверг.

По заявлению погранслужбы Украины, двое пограничников пропали в Сумской области во время мониторинга границы с РФ. Пограничное управление ФСБ РФ по Брянской области позднее сообщило о задержании двух нарушителей границы, которые представились сотрудниками сумского погранотряда.

"Задержанным 3 октября за нарушение границы военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ" предъявлено обвинение", — говорится в релизе.