Под Красноярском главу города и депутата подозреваются в мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении главы города Боготол в Красноярском крае и депутата местного горсовета по подозрению в крупном мошенничестве с жильем, сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.

По предварительной версии следствия, глава города, депутат и подставное лицо, используя поддельный договор найма, создали видимость проживания лица в жилом доме, признанном аварийным и подлежащим расселению в ходе реализации региональной адресной программы. Как заявляет следствие, после предоставления нового жилья на основании поддельных документов было зарегистрировано право собственности подставного лица на квартиру стоимостью более 1,7 миллиона рублей. В дальнейшем подозреваемые планировали продать жилье, а деньги поделить между собой, считают в СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы города Боготола и депутата Боготольского городского Совета депутатов, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)", — говорится в сообщении.

Глава пресс-службы регионального управления МВД Владимир Юрченко сообщил РИА Новости, что для задержания по делу в Боготол выезжали оперативники из Красноярска.

Сейчас глава Боготола задержан, проводится допрос, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.