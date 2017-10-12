Под Красноярском главу города и депутата подозреваются в мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении главы города Боготол в Красноярском крае и депутата местного горсовета по подозрению в крупном мошенничестве с жильем, сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении главы города Боготола и депутата Боготольского городского Совета депутатов, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)", — говорится в сообщении.
Глава пресс-службы регионального управления МВД Владимир Юрченко сообщил РИА Новости, что для задержания по делу в Боготол выезжали оперативники из Красноярска.
Сейчас глава Боготола задержан, проводится допрос, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.