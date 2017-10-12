На Ямале осудили женщину, ударившую знакомого ножом 118 раз

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 окт — РИА Новости. Жительница Тазовского района ЯНАО приговорена к восьми годам лишения свободы после того, как, защищая своего знакомого от оскорблений, нанесла его обидчику 118 ударов ножом, сообщили в четверг в региональном следственном управлении СК РФ.

Конфликт произошел летом нынешнего года в Салехарде. По данным ведомства, тридцатилетняя женщина приехала в окружной центр вместе со своим сожителем и отправилась с ним в гости к знакомому. Ссора между мужчинами произошла во время совместного распития спиртных напитков, отметили в СУСК. Как установил суд, желая защитить своего сожителя от словесных оскорблений, она схватилась за нож и нанесла хозяину квартиры смертельные удары, от которых 51-летний мужчина скончался на месте.

Уголовное дело было возбуждено по статье "убийство". В ведомстве подчеркнули, что в ходе предварительного следствия женщина признала свою вину и активно сотрудничала со следователями.

"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима", — сообщили в следственном управлении.