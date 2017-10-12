В полиции назвали возможную причину пожара на рынке в Ростове

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону (20)

Тушение пожара на рынке Восточный в Ростове-на-Дону. 08 октября 2017

Тушение пожара на рынке Восточный в Ростове-на-Дону. 08 октября 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Крупный пожар на вещевом рынке "Восточный" в Ростове-на-Дону произошел из-за неосторожного обращения со сварочным аппаратом, считает ГУМВД России по Ростовской области.

Вещевой рынок "Восточный", известный ростовчанам как "Темерник", загорелся в воскресенье вечером. Пожару была присвоена четвертая категория сложности. К полуночи площадь огня составила около 6 тысяч квадратных метров. К утру огонь удалось ликвидировать. Никто не пострадал.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что двое граждан по согласованию с сотрудниками рынка выполняли сварочные работы для укрепления на металлической стене контейнера терминала оплаты сотовой связи. В результате неосторожного обращения со сварочным аппаратом произошло возгорание имущества внутри контейнера", — говорится в сообщении областного главка.

Впоследствии, по данным полиции, пожар распространился на всю территорию верхней площадки рынка. В итоге было уничтожено более 500 контейнеров с имуществом граждан. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 Уголовного кодекса Российской Федерации "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".

Ранее владельцы сгоревших павильонов поделились с РИА Новости предположениями о причинах пожара. Большинство опрошенных склонялись к версии о поджоге.