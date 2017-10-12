В Барнауле полицейские ищут виновных в убийстве животных

БАРНАУЛ, 12 окт — РИА Новости. Барнаульские полицейские возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в барнаульском поселке Южный, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в правоохранительные органы обратились сразу несколько жителей поселка, пожаловались, что кто-то издевается над беззащитными животными.

Как рассказала РИА Новости зоозащитница Татьяна Карманова, с начала сентября возле местной школы жители обнаружили четырех повешенных кошек.

"Спасти удалось только одного кота, его забрала к себе одна из местных жительниц. Сейчас животное проходит необходимое лечение, но до сих пор выглядит болезненно. Эксперты установили, что смерть других животных — дело рук человека, не исключено, что это могли сделать и дети", — рассказала Карманова.

Как сообщили в ГУ МВД региона, в настоящий момент проводятся следственные мероприятия и устанавливаются причастные к преступлению.

"На основании экспертизы следователи возбудили и расследуют дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Сотрудники дознания отдела полиции по Центральному району уже устанавливают лиц, причастных к преступлению", — сказал собеседник агентства.

Также известно, что неравнодушные горожане уже создали петицию с требованием возбудить дело о жестоком обращении с животными в поселке Южный Барнаула. Свое обращение они направили в адрес губернатора Алтайского края Александра Карлина, прокуратуры и органов опеки Центрального района Барнаула. На момент публикации материала петицию подписало около восьми тысяч человек.-