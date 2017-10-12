НОВОСИБИРСК, 12 окт – РИА Новости. Ространснадзор оштрафовал жителя Новосибирска, запускавшего воздушный шар с автомобилем "Ока" вместо корзины, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, 10, 17 и 28 августа с территории базы отдыха "Пикниковый рай" в районе микрорайона Горский Новосибирска были осуществлены подъемы теплового аэростата АХ-7 на высоту около 25-30 метров. При этом 10 августа вместо корзины был поднят автомобиль марки "Ока", что "создало угрозу жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, находящихся в зоне подъема аэростата".

"Подъемы аэростата выполнялись его владельцем в отсутствие у него действительной медицинской справки о состоянии здоровья, свидетельства пилота, судовой документации. Кроме того, пилот незаконно использовал воздушное пространство класса "С": без разрешения органов ОрВД и предоставления плана полета в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в аэропорт Толмачево", — говорится в сообщении.

По результатам прокурорской проверки в отношении новосибирца были возбуждены административные дела за нарушение правил использования воздушного пространства, управление воздушным судном без прав и управление воздушным судном без полетной документации.

Структура Ространснадзора рассмотрела производства и назначила нарушителю штрафы на общую сумму 6,7 тысячи рублей. В Ленинский районный суд Новосибирска направлен иск о запрете владельцу аэростата выполнять полеты до устранения нарушений закона.

Ранее местные СМИ сообщали, что корзину для воздушного шара из "Оки" сделали местные умельцы из автомастерской – они вырезали крышу и максимально облегчили машину. Конструкцию подняли в воздух, а видео разместили в интернете. Ранее они же сделали из трех автомобилей "Лада" спиннер, отрезав от них задние части и соединив.