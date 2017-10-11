Эксперт прокомментировал подробности крушения Су-24 в Сирии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев усомнился, что летчики потерпевшего крушение на аэродроме Хмеймим в Сирии российского тактического бомбардировщика Су-24 могли начать взлет, не проверив состояние самолета.

По данным источника " Коммерсанта ", Су-24 в момент катастрофы находился в "невзлетном положении" и, совершив разбег по полосе, не имел ни единого шанса оторваться от земли, это могло стать следствием как ошибки экипажа, так и технических неполадок.

"Сложно представить, что в "невзлетном" состоянии, как пишут СМИ, можно было начать разбег. Перед взлетом летчики по контрольному листу проводят проверки, и только после того, как убедятся, что работают рули, элероны, закрылки, они начинают разбег", — сказал Валуев РИА Новости.

Он выразил соболезнования "боевым друзьям и семьям погибших балтийских летчиков Юрия Медведкова и Юрия Копылова". "Сейчас необходимо определить причину катастрофы тактического бомбардировщика Су-24М, чтобы в будущем не допустить подобных трагедий. Здесь могла быть либо какая-то непредвиденная техническая неполадка, либо промашка авиационных специалистов", — добавил Валуев.

Собеседник агентства отметил, что "необходимо обратить особое внимание на пилотажную подготовку летчиков бомбардировочной авиации, дабы исключить небоевые потери в боевой обстановке".

"Самолеты морской авиации Су-24М необходимо проверить и на Балтийском, и на Черноморском флоте — туда мы направляли семь таких доработанных бомбардировщиков. Разумеется, необходимо проверить все Су-24, имеющиеся на вооружении Воздушно-космических сил России", — заключил адмирал.

По данным Минобороны, 10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб.