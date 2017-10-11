Осужденного за убийство Немцова подозревают в оскорблении следователя

Темирлан Эскерханов в суде во время обсуждения вердикта по делу об убийстве Бориса Немцова. Архивное фото

Темирлан Эскерханов в суде во время обсуждения вердикта по делу об убийстве Бориса Немцова. Архивное фото

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Осужденный за убийство политика Бориса Немцова к 14 годам заключения Темирлан Эскерханов стал фигурантом нового уголовного дела — об оскорблении следователя, сообщила РИА Новости его адвокат Анна Бюрчиева.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду). Обвинение пока не предъявлено", — сказала адвокат.

По версии следствия, Эскерханов оскорбил одного из членов следственной группы Александра Камашева, который пришел на заседание в качестве свидетеля, чтобы дать пояснения по некоторым из доказательств.

"По делу была назначена лингвистическая экспертиза, но эксперты не смогли прийти к ясным выводам. Теперь будет проведена вторая экспертиза, от нее и зависит судьба уголовного дела — экспертам предстоит определить, было ли оскорбление или нет", — пояснила адвокат.

Суд 13 июля назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. Роль Эскерханова заключалась в слежке за Немцовым. Приговор уже вступил в законную силу — Верховный суд РФ оставил в силе сроки наказания, но отменил назначенные осужденным штрафы.

Осужденные — лишь исполнители преступления. По мнению СК РФ, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор не ясны.

В СК РФ продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.