Осужденного за убийство Немцова подозревают в оскорблении следователя

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Осужденный за убийство политика Бориса Немцова к 14 годам заключения Темирлан Эскерханов стал фигурантом нового уголовного дела — об оскорблении следователя, сообщила РИА Новости его адвокат Анна Бюрчиева.
По версии следствия, Эскерханов оскорбил одного из членов следственной группы Александра Камашева, который пришел на заседание в качестве свидетеля, чтобы дать пояснения по некоторым из доказательств.
"По делу была назначена лингвистическая экспертиза, но эксперты не смогли прийти к ясным выводам. Теперь будет проведена вторая экспертиза, от нее и зависит судьба уголовного дела — экспертам предстоит определить, было ли оскорбление или нет", — пояснила адвокат.
Суд 13 июля назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. Роль Эскерханова заключалась в слежке за Немцовым. Приговор уже вступил в законную силу — Верховный суд РФ оставил в силе сроки наказания, но отменил назначенные осужденным штрафы.
В СК РФ продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".
Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.