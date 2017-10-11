Суд вынес приговор женщинам, истязавшим шестерых детей под Ярославлем

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Женщины, которые истязали детей в Ярославской области, отчего умерла одна из девочек, получили от пяти до 12 лет колонии, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным СК, жительница села Мосейцево Людмила Любимова воспитывала шесть несовершеннолетних дочерей. Она вела подсобное хозяйство совместно с двумя своими знакомыми – Гусмановой и Семеновой. Гусманова в ноябре 2014 года избила 13-летнюю девочку за отказ от еды и ненадлежащее, по ее мнению, выполнение хозяйственных работ. От полученных травм ребенок скончался.

Как добавляют следователи, с января 2009 года по август 2014 года подсудимые избивали детей деревянными прутьями, шнурами от бытовых приборов и палками. Злоумышленницы привязывали девочек за руки веревкой или металлической цепью к кроватям и в таком положении удерживали длительное время. По инициативе матери, девочек перевели на домашнее обучение, которого фактически не было. На момент задержания женщин уровень образования детей совершенно не соответствовал их возрасту.

"Приговором суда Гусмановой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Любимовой – пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Семеновой – пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.