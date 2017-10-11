В Приморье спасатели сократили площадь пожаров на тысячу гектаров

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Более половины лесных пожаров, действующих в Приморском крае, ликвидированы или локализованы, спасателям МЧС удалось сократить общую площадь возгораний на 1 тысячу гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства.

В среду МЧС направило в Приморский край четвертый по счету самолет Ил-76, оборудованный необходимой для тушения техникой, а также 200 спасателей для помощи местным властям в ликвидации лесных пожаров.

"Более половины лесных пожаров в Приморье ликвидированы или локализованы. На данный момент ликвидировано девять пожаров и 30 локализовано. Общую площадь пожаров удалось сократить на одну тысячу гектаров", — говорится в сообщении.

Ситуация с лесными пожарами в Приморском крае обострилась несколько дней назад. Как сообщили ранее в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России, причина всех возгораний в безответственном поведении людей в лесах при сборе урожая шишек, других дикоросов и во время охоты. Приморье — единственный регион в России, где в октябре столь активно действуют лесные пожары.