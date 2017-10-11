"Почта России" обнаружила и обезвредила две радиоактивные посылки в Москве

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Работники прижелезнодорожного почтамта на Казанском вокзале Москвы обнаружили и обезвредили две радиактивные посылки с электронными приборами, сообщает в среду пресс-служба "Почты России".

"В ходе проверки почтового груза после срабатывания системы радиационного контроля "Янтарь" работники почтамта зафиксировали гамма-излучение, значительно превышающее предельно допустимый радиационный фон. Источником опасного излучения явились два почтовых отправления, которые были незамедлительно изолированы от остального багажа и помещены в защитный контейнер", — говорится в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники службы безопасности "Почты России" совместно со специалистами ФГУП "Радон" досмотрели посылки и обнаружили в одной из них морской прибор "Секстант", а во второй — электронный измерительный прибор, рассказали в пресс-службе предприятия.

Радиоактивный груз был отправлен на утилизацию в специализированное учреждение, уровень радиации в помещении, в котором находились указанные посылки, в норме. Данные отправителей и получателей опасных посылок переданы в правоохранительные органы.