В Кузбассе на дне реки обнаружили 50-килограммовую авиабомбу

КЕМЕРОВО, 11 окт — РИА Новости. Житель кузбасского города Прокопьевск откопал авиационную бомбу из прошлого века во время чистки русла реки Оба, сообщил РИА Новости в среду представитель регионального управления Росгвардии Дмитрий Керсановский.

По его словам, мужчина работал на экскаваторе, когда извлек из земли подозрительный предмет. О находке он сообщил в полицию. Для проверки информации к месту происшествия прибыли саперы прокопьевского ОМОНа. Силовики оцепили территорию и эвакуировали жителей ближайших частных домов.

"Обнаруженным предметом оказалась авиационная бомба калибра 50 килограмм без хвостового стабилизатора. Саперы обследовали боеприпас с помощью специально обученной собаки и анализатора взрывчатых веществ. Находка оказалось безопасной", — рассказал собеседник агентства.

По оценкам саперов, подобные авиабомбы производились в середине прошлого века. Однако из-за коррозии специалистам не удалось установить точную дату выпуска боеприпаса.

"Экскаваторщик уже обнаруживал боеприпасы на данном участке реки в Прокопьевске. Ранее там откапывали минометный снаряд калибра 82 миллиметра. В прошлый раз в боеприпасе находилось взрывчатое вещество. Тогда бойцы Росгвардии вывезли находку на безопасный участок, где ее уничтожили с помощью накладного заряда", — добавил Керсановский.