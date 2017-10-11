В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажном доме

КРАСНОДАР, 11 окт – РИА Новости. Пожар в пятиэтажке в Краснодаре ликвидирован, сообщает пресс-служба краевого ГУМЧС.

Представитель ведомства уточнил, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. Ранее сообщалось о возгорании в многоквартирном доме на площади 80 квадратных метров, проводилась эвакуация жильцов дома.

"Возгорание ликвидировано в 13.20 (мск)", — сообщили в ГУМЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет. Как пояснили спасатели, в одной из квартир пятиэтажки "произошло загорание б/у вещей на балконе".