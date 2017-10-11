Обвиняемый в мошенничестве "бог Кузя" сам стал жертвой афериста

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Полиция объявила в розыск афериста, который по фальшивым документам получил 215 миллионов рублей, находившихся на хранении как вещественное доказательство, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, деньги были ранее изъяты в качестве вещдока по делу Андрея Попова, известного как "бог Кузя". Ему вменяют создание тоталитарной секты и мошенничество.

"Фигурант, 59-летний уроженец Омска, изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году судом было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств", — заявили в пресс-службе.

Часть суммы – 85 миллионов рублей – удалось заблокировать. Куда "утекли" остальные деньги, выясняется. "Кроме этого, установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги", — сообщили в главке, не уточняя, что это за имущество.

Сейчас мужчина скрывается от следствия и объявлен в розыск, обвинение ему предъявлено заочно.