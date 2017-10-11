В Челябинской области осудили трех инспекторов ДПС, вымогавших взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Суд приговорил к колонии строгого режима на срок от 7,5 до 8 лет трех бывших инспекторов полка ДПС в Челябинской области, вымогавших взятку в 30 тысяч рублей у водителя за якобы совершенное правонарушение, сообщает прокуратура региона.
18.0%Большими реальными сроками
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24.4%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
По данным прокуратуры области, инспекторы полка ДПС ГИБДД ГУМВД России по Челябинской области Дмитрий Пашнин, Руслан Гарипов, Андрей Москаль в августе 2016 года остановили автомашину, где находились двое жителей Карабаша. Заявив, что в действиях водителя есть состав правонарушения, сотрудники ГИБДД потребовали от водителя 30 тысяч рублей за освобождение от административной ответственности. Так как денег у него не было, инспекторы ДПС забрали у пассажира автомашины золотые серьги, водительское удостоверение и паспорт.
Инспекторы ДПС были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУМВД России по области и после проверки были уволены со службы.
Экс-полицейские признаны виновными в совершении "покушения на вымогательство взятки" и в "превышении должностных полномочий", уточняет прокуратура.