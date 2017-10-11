В Челябинской области осудили трех инспекторов ДПС, вымогавших взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Суд приговорил к колонии строгого режима на срок от 7,5 до 8 лет трех бывших инспекторов полка ДПС в Челябинской области, вымогавших взятку в 30 тысяч рублей у водителя за якобы совершенное правонарушение, сообщает прокуратура региона.

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Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.0% Большими реальными сроками

30.6% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.2% Запретом занимать руководящие должности

23.8% Разве что высшая мера поможет

24.4% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

По данным прокуратуры области, инспекторы полка ДПС ГИБДД ГУМВД России по Челябинской области Дмитрий Пашнин, Руслан Гарипов, Андрей Москаль в августе 2016 года остановили автомашину, где находились двое жителей Карабаша. Заявив, что в действиях водителя есть состав правонарушения, сотрудники ГИБДД потребовали от водителя 30 тысяч рублей за освобождение от административной ответственности. Так как денег у него не было, инспекторы ДПС забрали у пассажира автомашины золотые серьги, водительское удостоверение и паспорт.

Инспекторы ДПС были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУМВД России по области и после проверки были уволены со службы.

"Приговором Кыштымского городского суда Пашнину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, Гарипову и Москалю — по 7,5 лет лишения свободы каждому. Отбывать наказания они будут в исправительной колонии строгого режима", — информирует надзорное ведомство региона.

Экс-полицейские признаны виновными в совершении "покушения на вымогательство взятки" и в "превышении должностных полномочий", уточняет прокуратура.