Никиту Белых в четверг этапируют в больницу при СИЗО

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых в четверг утром будет этапирован в больницу при СИЗО "Матросская тишина", заявила в среду судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко.

"Мне поступила информация, что Вас, Никита Юрьевич, завтра утром этапируют в больницу изолятора", — сказала судья перед началом судебного заседания.

В среду врачи скорой помощи сделали укол кировскому экс-губернатору, которому стало плохо в ходе суда, и разрешили через час продолжить участие в процессе. Помощь подсудимому, у которого "подскочило давление", оказывали в конвойном помещении суда.

На этапе предварительного следствия бывший глава региона, обвиняемый во взяточничестве, неоднократно жаловался на состояние своего здоровья. Вину в коррупции он не признает.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых был снят с должности губернатора в связи с утратой доверия.