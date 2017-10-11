Суд арестовал водителя автобуса после крупного ДТП в Подмосковье

Скорая помощь на месте ДТП с участием автобуса в Коломенском районе Подмосковья

Скорая помощь на месте ДТП с участием автобуса в Коломенском районе Подмосковья

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Водителя автобуса в Подмосковье заключили под стражу до 6 декабря из-за ДТП с пятью погибшими, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как сообщалось ранее, 6 октября на третьем километре автодороги "Обход города Коломны" в связи со сложными погодными условиями рейсовый автобус MAN, следовавший по маршруту "Москва-Озеры", съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находились 39 пассажиров, пять человек погибли. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, водителю предъявлено обвинение.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя… и избрал водителю автобуса, совершившему дорожно-транспортное происшествие в Коломенском районе, в результате которого погибли пять человек, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 декабря", — сказала Петрова.