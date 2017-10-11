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Происшествия

Ветеринары назвали возможную причину вспышки ящура в Башкирии

13:1111.10.2017
(обновлено: 13:13 11.10.2017)
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© РИА Новости / Светлана МайороваТретья за лето вспышка ящура. Архивное фотоТретья за лето вспышка ящура. Архивное фото
© РИА Новости / Светлана Майорова

КАЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Причиной вспышки ящура в Башкирии, предположительно, стали овцы, ввезенные без ветеринарных сопроводительных документов из Средней Азии, сообщил начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии кабинета министров соседнего региона — Татарстана Александр Козлов.

Коровы. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Россельхознадзор зафиксировал вспышку ящура в Башкирии
О вспышке ящура на территории Башкирии, граничащей с Татарстаном, на прошлой неделе заявил Россельхознадзор. Указом главы Башкирии Рустэма Хамитова в пятницу был установлен карантин на территории крестьянского хозяйства "Нур", сёл Ермухаметово и Урмекеево Туймазинского района республики. По факту распространения ящура следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение ветеринарных правил".

"Причина возникновения инфекции банальна, о чем мы всегда говорим. В такой ситуации занос инфекции всегда происходит через несанкционированный завоз как живого скота, так и продуктов животноводства… Предполагается, и со слов жителей села установлено, что было завезено определенное количество овцепоголовья без ветеринарных сопроводительных документов из неблагополучного региона. Предполагают, это регион Средней Азии, возможно, Казахстан, возможно, Киргизия. Окончательно будет сообщено дополнительно", — сказал Козлов журналистам.

Вакцинация. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МЧС Узбекистана опровергло сообщения о вспышке ящура под Ташкентом
Он предположил, что, скорее всего, завезенные овцы было ранее привиты от ящура, но находились на неблагополучной территории, поэтому все привитые животные длительное время могли быть носителями вирусов. Козлов отметил, что наиболее тяжело заболевание переносит молодняк крупного рогатого скота, овцы, поголовье коз менее восприимчиво.

"В Башкирии медики ежедневно проводят наблюдение за всеми контактными. Количество людей, контактных с больными животными, определено — их порядка более 800 человек, в том числе 141 ребенок. Пока, по заявлениям Роспотребнадзора Башкирии, ни один человек не заболел данной болезнью", — сказал Козлов, пояснив, что ящуром можно заразиться при употреблении сырого молока, сырого мяса и уходе за больными животными.

Молочная продукция. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Молочные войны", или Как "Союзмолоко" с Россельхознадзором поссорилось
Он сообщил, что, по данным коллег из Башкирии, мероприятия по отчуждению животных завершены в крестьянско-фермерском хозяйстве "Нур", в селе Урмекеево, завершаются мероприятия в селе Ермухаметово. "Также вчера подтвердился диагноз по поголовью, которое находится в личных подсобных хозяйствах в селе Кондры, которое ранее не попадало под неблагополучие. Там тоже будут проведены мероприятия по отчуждению и по уничтожению всего поголовья крупного и мелкого рогатого скота", — сказал он. По словам Козлова, в Башкирию завезено 350 тысяч доз вакцины от ящура, прививаются животные в Туймазинском районе и соседних районах. В Татарстане, по его информации, очагов ящура нет, все проводимые в республике мероприятия носят профилактический характер.

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