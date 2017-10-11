Совладельца "Юлмарта" обвинили в афере на миллиард рублей

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Совладельцу крупного интернет-магазина "Юлмарт" Дмитрию Костыгину предъявлено обвинение в мошенничестве с кредитом Сбербанка на миллиард рублей, сообщает в среду СК РФ.

"Акционеру одной из коммерческих структур, зарегистрированной на территории иностранного государства, являющейся учредителем НАО "Юлмарт", Дмитрию Костыгину предъявлено обвинение в по статье "Мошенничество в сфере кредитования"", — говорится в релизе.

По данным СК РФ, в апреле прошлого года Костыгин получил кредит в Сбербанке, представив ложные сведения о финансовом состоянии своей компании. Полученным миллиардом рублей обвиняемый, по данным следствия, "распорядился по своему усмотрению".

Бизнесмена планируют заключить под домашний арест.

Как сообщал РИА Новости юрист Костыгина, его клиент не признает себя виновным и "особо не волнуется", хотя и признает, что "сегодняшние события неприятны".

Онлайн-ритейлер "Юлмарт" — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. Основными акционерами компании являются Дмитрий Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Михаил Васинкевич.