В Ростовской области отец и сын 2,5 месяца держали в рабстве двух женщин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Отец и сын осуждены на семь и пять лет колонии строгого режима соответственно за то, что почти два с половиной месяца держали в рабстве двух бездомных женщин в Миллеровском районе Ростовской области, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Оксана Сухарева.
Суд установил, что обвиняемые воспользовались отсутствием у двух женщин постоянного места жительства и средств к существованию. По версии следствия, подсудимые обманным путем привезли потерпевших к себе домой. Женщины должны были вести домашнее хозяйство обвиняемых.
После этого обвиняемые отобрали у женщин документы и стали использовать их труд бесплатно, при этом угрожая применением насилия. По информации прокуратуры, проживали потерпевшие в непригодном для этих целей помещении. Установлено, что женщины пытались сбежать, но подсудимые догнали их на автовокзале города Миллерово, силой привезли обратно домой, а затем жестоко избили. Потерпевших похитили 20 ноября 2016 года, а освободили 31 января 2017 года.