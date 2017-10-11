В Ростовской области отец и сын 2,5 месяца держали в рабстве двух женщин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Отец и сын осуждены на семь и пять лет колонии строгого режима соответственно за то, что почти два с половиной месяца держали в рабстве двух бездомных женщин в Миллеровском районе Ростовской области, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Оксана Сухарева.

"Приговором суда Петр и Василий Николаенко признаны виновными в инкриминируемых им деяниях и осуждены на семь лет лишения свободы и пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — пояснила Сухарева.

Суд установил, что обвиняемые воспользовались отсутствием у двух женщин постоянного места жительства и средств к существованию. По версии следствия, подсудимые обманным путем привезли потерпевших к себе домой. Женщины должны были вести домашнее хозяйство обвиняемых.

После этого обвиняемые отобрали у женщин документы и стали использовать их труд бесплатно, при этом угрожая применением насилия. По информации прокуратуры, проживали потерпевшие в непригодном для этих целей помещении. Установлено, что женщины пытались сбежать, но подсудимые догнали их на автовокзале города Миллерово, силой привезли обратно домой, а затем жестоко избили. Потерпевших похитили 20 ноября 2016 года, а освободили 31 января 2017 года.

Отец и сын Николаенко признаны виновными по пунктам "а, г, д" части 2 статьи 127.2 УК РФ ("Использование рабского труда в отношении двух лиц, с применением насилия и угрозы его применения, с изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего"), а также по пунктам "а, в, г, ж" части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия"), уточнили в прокуратуре.