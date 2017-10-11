Режим труда водителей "Мострансавто" проверят после ДТП в Подмосковье

ДТП с автобусом в Московской области (15)

Скорая помощь на месте ДТП с участием автобуса в Коломенском районе Подмосковья

Скорая помощь на месте ДТП с участием автобуса в Коломенском районе Подмосковья

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Ространснадзор проведет проверку режима труда и отдыха водителей компании "Мострансавто", пассажирский автобус которой попал в ДТП в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.

В пятницу, 6 октября, в Коломенском районе Московской области перевернулся автобус. В минздраве региона РИА Новости сообщили о пяти погибших и 24 пострадавших.

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий Ространснадзором планируется провести анализ учета режима труда и отдыха водителей на соответствие требованиям приказа Минтранса России… "Об утверждении положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей", — говорится в сообщении.

Ведомство установило, что ДТП произошло на 7-м часу работы водителя. Показания к ограничению управления транспортным средством отсутствовали.