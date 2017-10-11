СК возбудил дело после гибели двух человек при взрыве газа в Пермском крае

УФА, 11 окт — РИА Новости, Салихова Рамиля. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате взрыва газа в частном доме в Пермском крае, сообщил РИА Новости представитель следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Во вторник утром в трехквартирном одноэтажном доме в селе Плишкари Еловского района Пермского края произошел взрыв бытового газа. В результате обрушилась центральная часть наружной стены и часть крыши в одной из квартир. Под завалами были обнаружены тела двух жильцов – мужчины и женщины. По данным территориального центра медицины катастроф, еще три человека пострадали, им была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не понадобилась. По сведениям краевого управления МЧС, всего в доме проживали шесть человек.

"Во время разбора завалов разрушенного дома обнаружены тела двух жителей — мужчины и женщины, остальные жильцы не пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", сообщил собеседник.

По его данным, следователи осмотрели место происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники и назначили судебные экспертизы. Причины случившегося выясняются.