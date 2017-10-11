В Екатеринбурге задержали торговца шаурмой за экстремизм

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Свердловское бюро Интерпола задержало двух иностранцев, бывших в международном розыске: торговца шаурмой, подозреваемого в экстремизме, и предполагаемую сутенершу, обвиняемую в организации убийства в Грузии, сообщает в среду ГУМВД по Свердловской области.

"В Екатеринбурге по месту жительства задержан гражданин государства ближнего зарубежья, подозреваемый в участии в преступном сообществе экстремистской направленности", — говорится в релизе.

Молодой человек приехал в столицу Среднего Урала минувшей зимой и устроился на работу поваром в заведение по продаже шаурмы. В отношении задержанного издано международное уведомление Интерпола "с красным углом". На родине ему грозит до 20 лет заключения.