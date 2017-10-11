МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Четверо граждан Украины, причастных к нападениям на российские дипломатические учреждения на территории страны, заочно арестованы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как сообщила Петренко, следствием установлена причастность к нападению в 2014 году на посольство РФ в Киеве граждан Украины Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко, которые принимали активное участие в умышленной порче имущества российской дипмиссии, а последний также участвовал в надругательстве над государственным флагом РФ. К нападению в марте 2016 года на генеральное консульство РФ во Львове и надругательству над государственным флагом РФ причастен народный депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Владимир Парасюк, отметила она.

"На основании собранных следствием доказательств, в том числе видеозаписей, полученных из открытых источников, и результатов судебных экспертиз, вынесены постановления о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 360 УК РФ "нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений", — сказала представитель СК.

Петренко добавила, что Назаренко и Парасюк также обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ "надругательство над государственным флагом Российской Федерации". Указанные лица объявлены в международный розыск и по ходатайству следствия судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как отметила Петренко, украинскими правоохранительными органами по указанным фактам преступлений длительное время проводятся собственные расследования, в ходе которых до настоящего времени никто к уголовной ответственности не привлечен. Несмотря на то, что украинская сторона фактически отказала в исполнении запросов российского следствия о правовой помощи, Следственным комитетом продолжается активная работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, принимавших участие в указанных нападениях на российские загранучреждения, добавила она.