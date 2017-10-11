В Крыму раскрыли деятельности ячейки террористической организации

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму пресечена деятельность ячейки террористической организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"*, в отношении шестерых ее членов возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.

Ячейка функционировала в Бахчисарайском районе Крыма.

"Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении шестерых ее членов возбуждено уголовное дело по ч.1-2 ст. 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации")", — говорится в сообщении.

Идут оперативно-следственные мероприятия.

*Террористическая организация, запрещенная в России.