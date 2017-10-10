Суд продлил арест обвиняемого в избиении блогера в парке Горького до ноября

Дело о нападении на блогера в парке Горького (18)

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы до 13 ноября продлил срок ареста Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера в парке Горького, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения", — сказали в суде.

Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", и грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам следователя, фигурант дела после совершения преступления уехал из страны в Таиланд, в связи с чем его объявляли в розыск и заочно предъявили обвинение. Впоследствии, по словам следователя, Макаров вернулся и сам явился в правоохранительные органы вместе с адвокатом.

По неофициальным данным, обвиняемый — сын актёра популярного телесериала "Интерны".

Инцидент произошел ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной. По информации пресс-службы парка Горького, в ходе конфликта с неизвестными Станислав Думкин был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание.