"Системный оператор" назвал причину энергоаварии в ДФО

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Единственной реальной причиной системной аварии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока, произошедшей 1 августа, является несогласованное функционирование элементов энергосистемы, заявили РИА Новости в пресс-службе "Системного оператора" со ссылкой на акт Ростехнадзора.
"Внимательное прочтение этого акта, в котором перечислены все шесть компаний – основных участников событий, десятки признаков аварии, технических обстоятельств, организационных недостатков, случаев невыполнения команды диспетчера и фактов ненадлежащей эксплуатации оборудования, ошибок проектирования и нарушений требований нормативных правовых актов, показывает, что главной и по сути единственной причиной произошедшего стало несогласованное функционирование элементов энергосистемы. Эта же причина лежит в основе большинства системных аварий", — заявили в пресс-службе "Системного оператора".
Единственным способом, который может обеспечить согласованное функционирование элементов, является нормативная регламентация технологической деятельности "через установление прозрачной, технически корректной системы общеобязательных требований к элементам энергосистемы и действиям субъектов отрасли по обеспечению их совместного функционирования".
При этом, как отметили в пресс-службе, большинства системных аварий, произошедших в энергосистеме в последние годы, можно было бы избежать при наличии в российском законодательстве обязательных требований к субъектам электроэнергетики и потребителям.