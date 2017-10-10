"Системный оператор" назвал причину энергоаварии в ДФО

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Единственной реальной причиной системной аварии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока, произошедшей 1 августа, является несогласованное функционирование элементов энергосистемы, заявили РИА Новости в пресс-службе "Системного оператора" со ссылкой на акт Ростехнадзора.

Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источник, что причиной энергоаварии на Дальнем Востоке, где отключились пять высоковольтных ЛЭП и без электричества оставались 1,5 миллиона человек, стали ошибки "Системного оператора", который неправильно задал параметры релейной защиты на объекте ФСК. Согласно информации Минэнерго РФ, первопричиной сбоя стало короткое замыкание на одной из линий электропередачи.

"Внимательное прочтение этого акта, в котором перечислены все шесть компаний – основных участников событий, десятки признаков аварии, технических обстоятельств, организационных недостатков, случаев невыполнения команды диспетчера и фактов ненадлежащей эксплуатации оборудования, ошибок проектирования и нарушений требований нормативных правовых актов, показывает, что главной и по сути единственной причиной произошедшего стало несогласованное функционирование элементов энергосистемы. Эта же причина лежит в основе большинства системных аварий", — заявили в пресс-службе "Системного оператора".

Среди основных причин возникновения аварии, указанных в акте, значатся излишняя работа устройств релейной защиты, некорректная работа систем автоматического регулирования генерирующего оборудования, недостатки использованного разработчиком алгоритма функционирования противоаварийной автоматики в сети 220 кВ, недостатки эксплуатации электросетевого оборудования, поясняет оператор.

Единственным способом, который может обеспечить согласованное функционирование элементов, является нормативная регламентация технологической деятельности "через установление прозрачной, технически корректной системы общеобязательных требований к элементам энергосистемы и действиям субъектов отрасли по обеспечению их совместного функционирования".

При этом, как отметили в пресс-службе, большинства системных аварий, произошедших в энергосистеме в последние годы, можно было бы избежать при наличии в российском законодательстве обязательных требований к субъектам электроэнергетики и потребителям.