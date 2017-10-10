"Роснефть" подала иск к "Коммерсанту" с требованием опровергнуть информацию

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. "Роснефть" подала в Арбитражный суд Москвы иск к газете "Коммерсантъ", требуя опровержения информации, сообщили РИА Новости в компании.

"Роснефть" требует опровержения ложной информации, приведенной в статье заместителя шеф-редактора АО "Коммерсантъ" Дмитрия Бутрина "Исправленного три года ждут", — сообщили в "Роснефти", пояснив, что автор текста пишет об "условном" топ-менеджере компании и этот пример закрепляет в общественном сознании негативный образ "Роснефти".

Официальный представитель компании Михаил Леонтьев уточнил, что никаких финансовых требований не выдвигается. "Наши требования – опровергнуть информацию… В этом иске материальная часть отсутствует пока", — сказал он.

Согласно данным электронной картотеки арбитражных дел, соответствующий иск был зарегистрирован 2 октября.

Комментарием газеты "Коммерсантъ" РИА Новости пока не располагает.

В середине августа на сайте газеты "Коммерсантъ" была опубликована статья заместителя главного редактора по экономической политике Дмитрия Бутрина "Исправленного три года ждут" о поправках Минфина в федеральный закон о закупках госкомпаний. В указанной статье автор, не называя никого конкретно, привел как пример конфликта интересов закупку чего-либо топ-менеджером "Роснефти" у своей жены. По мнению автора, такая сделка являлась бы законной в рамках действующего законодательства до установления судом ущерба компании.