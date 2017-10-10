"Коммерсант" об иске "Роснефти": ждем решения суда

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Генеральный директор издательского дома "Коммерсант" Владимир Желонкин заявил РИА Новости, что не понимает сути претензий компании "Роснефть" к одной из авторских колонок в газете "Коммерсант", издание будет ждать решения суда.
"Мы не понимаем, что конкретно мы должны опровергнуть, поэтому будем ждать решения суда", — сказал Желонкин.
Он уточнил, что речь идёт об авторской колонке, в которой есть фраза про "условную "Роснефть"".
В середине августа на сайте газеты "Коммерсант" была опубликована статья заместителя главного редактора по экономической политике издания Дмитрия Бутрина "Исправленного три года ждут" о поправках Минфина в федеральный закон о закупках госкомпаний. В указанной статье автор, не называя никого конкретно, привел в пример конфликта интересов закупку чего-либо топ-менеджером "Роснефти" у своей жены. По мнению автора, такая сделка являлась бы законной в рамках действующего законодательства до установления судом ущерба компании.