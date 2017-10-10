"Коммерсант" об иске "Роснефти": ждем решения суда

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Генеральный директор издательского дома "Коммерсант" Владимир Желонкин заявил РИА Новости, что не понимает сути претензий компании "Роснефть" к одной из авторских колонок в газете "Коммерсант", издание будет ждать решения суда.

Ранее представители компании "Роснефть" сообщили РИА Новости, что компания подала в Арбитражный суд Москвы иск к газете "Коммерсант", так как считает, что статья заместителя главного редактора издания Дмитрия Бутрина содержит ложные данные и порочит репутацию "Роснефти". Официальный представитель компании Михаил Леонтьев уточнил, что никаких финансовых требований не выдвигается, лишь требование опровергнуть информацию.

"Мы не понимаем, что конкретно мы должны опровергнуть, поэтому будем ждать решения суда", — сказал Желонкин.

Он уточнил, что речь идёт об авторской колонке, в которой есть фраза про "условную "Роснефть"".

"В данной авторской колонке про конкретную "Роснефть" ничего не говорится", — отметил Желонкин.

В середине августа на сайте газеты "Коммерсант" была опубликована статья заместителя главного редактора по экономической политике издания Дмитрия Бутрина "Исправленного три года ждут" о поправках Минфина в федеральный закон о закупках госкомпаний. В указанной статье автор, не называя никого конкретно, привел в пример конфликта интересов закупку чего-либо топ-менеджером "Роснефти" у своей жены. По мнению автора, такая сделка являлась бы законной в рамках действующего законодательства до установления судом ущерба компании.