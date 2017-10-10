Осужденные за убийство Немцова обратятся в ЕСПЧ, заявила адвокат

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Все пять осужденных за убийство политика Бориса Немцова обратятся в Европейский суд по правам человека, сообщила журналистам адвокат Роза Магомедова.

Верховный суд во вторник незначительно смягчил приговор, отменив штрафы, но подтвердив сроки заключения (от 11 до 20 лет колонии).

"Мы продолжим обжаловать приговор и обратимся в Европейский суд по правам человека", — сказала Магомедова, отметив, что жалобу подадут все фигуранты.

В настоящее время жалобу подал уже киллер Заур Дадаев, а Темирлан Эскерханов успел даже получить компенсацию за условия содержания.