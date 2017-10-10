Верховный суд подтвердил сроки убийцам Немцова, но отменил штрафы

Заур Дадаев во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде. Архивное фото

Заур Дадаев во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде. Архивное фото

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Верховный суд России во вторник незначительно смягчил приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова, отменив штрафы, но подтвердив сроки заключения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор изменить — отменить дополнительное наказание в виде штрафа, в остальном наказание оставить без изменения", — огласил решение один из судей коллегии.

Суд первой инстанции 13 июля назначил пяти участникам убийства политика от 11 до 20 лет заключения. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19 лет, его брату Шадиду — 16 лет, Темирлану Эскерханову — 14 лет, Хамзату Бахаеву — 11 лет.

Также каждый подсудимый был оштрафован на 100 тысяч рублей. Согласно приговору, отбывать наказание всем им предстоит в колониях строгого режима.