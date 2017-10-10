Шакро Молодой не признает вину в вымогательствах и держании "общака"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Захарий Калашов, известный как вор в законе Шакро Молодой, отрицает вину в организации вымогательств и держании преступного "общака", передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы, где во вторник начался процесс по существу.

"Вину не признаю", — сказал он, отказавшись от дальнейшего обсуждения обвинения.

Во вторник Никулинский суд приступил к рассмотрению дела о вымогательствах по существу. Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек: двое попали под суд посмертно (они были убиты в перестрелке), 11 обвиняемых, включая Шакро и криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец, содержатся в СИЗО, а экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОП Кочуйкова, — под домашним арестом.

Подсудимые делятся на две группы по двум эпизодам вымогательства — в одном потерпевшей стороной является директор ресторана Elements Жанна Ким, в другом — предприниматель Лев Гарамов. Объединяет их, по версии следствия, то, что действовали они под началом Шакро Молодого.

Так, Калашов, сказала гособвинитель, став лидером преступной группы после гибели Аслана Усояна, известного как вор в законе Дед Хасан в 2013 году, осуществлял действия по руководству такой группы, координации преступных действий ее участников и руководителей, созданию устойчивых связей между другими преступными группами, разработке планов и создание им условий для совершения преступлений.

Также Калашов, отметила гособвинитель, держал "общак", в который участники преступных групп делали отчисления.

Возглавляли руководимые Калашовым преступные группы Андрей Кочуйков, Батыр Бекмурадов и Николай Николаев. Двое последних руководили ЧОПами "Заслон" и "Защитник", сотрудники которого выполняли помимо прочих функции по защите участников преступной группы Калашова.

Калашов был арестован 13 июля по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека. Экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков был в ресторане со стороны Итальянца и оказывал функции по блокированию заведения, следует из оглашенного в суде обвинения.

После перестрелки у ресторана было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении экс-сотрудника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева, который, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух охранников Итальянца. В отношении трех полицейских, которые, по версии следствия, не предотвратили перестрелку (их дело уже слушается в суде).

В вымогательстве у бизнесмена Гарамова обвиняется вице-президент "Союза десантников России" Батыр Бекмурадов, являющийся, по данным следствия, фактическим руководителем охранявшего Шакро ЧОП "Защитник". А также замдиректора данного ЧОП бывший сотрудник ФСО России Александр Голубев, охранники Алексей Максимов, Вадим Прохоров, Зелимхан Патиев и Ян Сорокин. Они были арестованы в прошлом году.

Помимо этого, Лефортовский суд Москвы с подачи ФСБ арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, в числе которых генерал Денис Никандров. ФСБ подозревает их в получении взятки за смягчение обвинения Итальянцу.