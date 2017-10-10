Шакро Молодой не признает вину в вымогательствах и держании "общака"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Захарий Калашов, известный как вор в законе Шакро Молодой, отрицает вину в организации вымогательств и держании преступного "общака", передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы, где во вторник начался процесс по существу.
Во вторник Никулинский суд приступил к рассмотрению дела о вымогательствах по существу. Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек: двое попали под суд посмертно (они были убиты в перестрелке), 11 обвиняемых, включая Шакро и криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец, содержатся в СИЗО, а экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОП Кочуйкова, — под домашним арестом.
Подсудимые делятся на две группы по двум эпизодам вымогательства — в одном потерпевшей стороной является директор ресторана Elements Жанна Ким, в другом — предприниматель Лев Гарамов. Объединяет их, по версии следствия, то, что действовали они под началом Шакро Молодого.
Также Калашов, отметила гособвинитель, держал "общак", в который участники преступных групп делали отчисления.
Возглавляли руководимые Калашовым преступные группы Андрей Кочуйков, Батыр Бекмурадов и Николай Николаев. Двое последних руководили ЧОПами "Заслон" и "Защитник", сотрудники которого выполняли помимо прочих функции по защите участников преступной группы Калашова.
После перестрелки у ресторана было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении экс-сотрудника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева, который, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух охранников Итальянца. В отношении трех полицейских, которые, по версии следствия, не предотвратили перестрелку (их дело уже слушается в суде).
В вымогательстве у бизнесмена Гарамова обвиняется вице-президент "Союза десантников России" Батыр Бекмурадов, являющийся, по данным следствия, фактическим руководителем охранявшего Шакро ЧОП "Защитник". А также замдиректора данного ЧОП бывший сотрудник ФСО России Александр Голубев, охранники Алексей Максимов, Вадим Прохоров, Зелимхан Патиев и Ян Сорокин. Они были арестованы в прошлом году.
Помимо этого, Лефортовский суд Москвы с подачи ФСБ арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, в числе которых генерал Денис Никандров. ФСБ подозревает их в получении взятки за смягчение обвинения Итальянцу.