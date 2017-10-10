В Подмосковье подросток-зацепер погиб, сорвавшись с электрички

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Подросток-зацепер погиб в понедельник вечером в Подмосковье, не удержавшись на сцепке вагонов электрички, на которой катался вместе с приятелем, сообщает во вторник московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

"Следствием установлено, что вечером 9 октября подросток 2002 года рождения вместе со своим приятелем катался на сцепке электропоезда сообщением "Москва — Черусти". В районе станции Шевлягино несовершеннолетний не удержался и упал на рельсы. От полученных телесных повреждений подросток скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося, отметили в СК.