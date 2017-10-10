В Омской и Волгоградской областях выявили новые вспышки АЧС

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории Омской и Волгоградской областей, сообщает ведомство.

Так, в результате лабораторных исследований геном вируса АЧС выделен в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в двух личных подсобных хозяйствах в деревне Миролюбовка Москаленского района Омской области и в личном подсобном хозяйстве в городе Суровикино Суровикинского района Волгоградской области.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужбы Омской и Волгоградской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Трупы животных уничтожены, проведена дезинфекция мест кремации", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.