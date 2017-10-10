В Тамбове четырех рабочих засыпало землей в траншее, один погиб

ВОРОНЕЖ, 10 окт — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства обрушения земли в траншее в Тамбове, где землей засыпало четырех рабочих, один из которых погиб, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
По данному факту начата доследственная проверка. На месте трагедии работает следственная группа, опрашиваются очевидцы, представители организации-застройщика и субподрядной организации.
Как пояснил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ, трое рабочих увидели, как их коллегу засыпало землей, полезли ему помогать. "Их присыпало землей, но они не пострадали", — сказал собеседник агентства.