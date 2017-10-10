В Тамбове четырех рабочих засыпало землей в траншее, один погиб

ВОРОНЕЖ, 10 окт — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства обрушения земли в траншее в Тамбове, где землей засыпало четырех рабочих, один из которых погиб, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

"Сегодня в обеденное время рабочие субподрядной организации производили работы по разрытию траншеи для подведению коммуникаций к строящемуся дому по улице Астраханской города Тамбова. По предварительным данным, в результате обрушения земли четверо работников оказались под завалами, троим удалось выбраться, а один мужчина, 1965 года рождения, погиб", — говорится в сообщении.

По данному факту начата доследственная проверка. На месте трагедии работает следственная группа, опрашиваются очевидцы, представители организации-застройщика и субподрядной организации.

Как пояснил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ, трое рабочих увидели, как их коллегу засыпало землей, полезли ему помогать. "Их присыпало землей, но они не пострадали", — сказал собеседник агентства.