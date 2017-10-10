В Липецке эвакуировали почти 60 объектов после звонков о "минировании"

ВОРОНЕЖ, 10 окт — РИА Новости. Около 60 объектов, среди которых 32 школы, вуз, аэропорт и железнодорожный вокзал, эвакуировали во вторник в Липецке после звонков с сообщениями об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель городского управления ГО и ЧС.

Ранее сообщалось, что массовая эвакуация в Липецке после звонков началась около 10 утра. В сентябре Липецк уже подвергся атаке "телефонных террористов", однако, как отмечало управление по делам ГО и ЧС, тогда звонки с угрозами поступали в службу спасения, а сейчас — в сами учреждения. По информации на 13.30 мск, была информация о "минировании" 49 объектов — последним на тот момент оказался Липецкий государственный технический университет.

"На 14.30 (мск) увеличилось количество объектов до 59, из них 24 объекта обследованы, с них снято оцепление", — сказал представитель управления. По его словам, были эвакуированы школы, торговые центры, спортивные организации, фитнес-центры, библиотека.

Как сообщили РИА Новости представитель международного аэропорта "Липецк", эвакуация в аэропорту была с 12.20 мск, а в 14.30 все вернулись на рабочие места, задержек рейсов не было. Эвакуация железнодорожного вокзала, о которой объявили в 13.05, не повлияла на движение поездов. По данным СМИ, анонимные звонки также поступили в Арбитражный суд, автовокзал и обком КПРФ.

Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь департамента образования администрации Липецка Ирина Худякова, на 14.30 мск были эвакуированы 32 школы, из них проверены 11.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий. Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.