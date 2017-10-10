Пожар в подмосковном ТЦ "Синдика" полностью ликвидировали

Пожарные ликвидируют последствия пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 9 октября 2017

Пожарные ликвидируют последствия пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 9 октября 2017

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Все очаги тления в торговом центре "Синдика" на северо-западе МКАД в Одинцовском районе Подмосковья полностью ликвидированы, сообщил во вторник РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"В 15.01 – полная ликвидация пожара", — сказал собеседник агентства.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от московского района Строгино, загорелся днем в воскресенье, открытое горение удалось потушить только к утру понедельника. Общая площадь пожара достигала 55 тысяч квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 3 тысяч человек.