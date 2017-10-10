Вячеслава Мальцева заочно арестовали по делу об экстремизме

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник заочно выдал санкцию на арест политика Вячеслава Мальцева, обвиняемого в экстремизме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Как ранее сообщали его сторонники, политик уехал из России.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Бочарова.

Срок ареста составляет два месяца с момента передачи Мальцева российским правоохранительным органам.

В настоящее время он объявлен в международный розыск, теперь следствие сможет просить о его экстрадиции.

Мальцеву заочно предъявлено обвинение по статье "Публичные призывы к экстремистской деятельности". Максимальная санкция данной статьи предусматривает четыре года лишения свободы.