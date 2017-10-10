Замминистра культуры назвал справедливым решение суда по делу Пирумова

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Замминистра культуры РФ Александр Журавский назвал справедливым решение суда по поводу бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, фигуранта "дела реставраторов".

"Он справедливый, как справедлив наш суд", — сказал Журавский, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать приговор суда в отношении Пирумова.

В понедельник Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима, после чего освободил его, так как назначенный срок заключения экс-замминистра уже провел в СИЗО. Освобождены были и остальные семь фигурантов "дела реставраторов".

По данным следствия, более 100 миллионов рублей были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде. Всего по делу проходят восемь экс-чиновников и бизнесменов, Пирумов — ключевой фигурант. Представитель Минкультуры просил суд ограничиться для всех условными сроками.