Осужденный за убийство Немцова заявил, что не связан с Кадыровым

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова заявил, что не связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда России.

Суд в настоящее время рассматривает апелляционные жалобы на приговор. На допросе Кадырова по делу неоднократно настаивали представители семьи убитого политика.

"Мы не имеем никакого отношения к Кадырову, к этим людям, и не хотим иметь", — заявил в суде Шадид Губашев. Он напомнил, что его называют жителем Чечни, но он родился и учился в Ингушетии, а Заур Дадаев, который, как установил суд, убил Немцова, — в Ставропольском крае.

Суд 13 июля назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. Осужденные — лишь исполнители преступления. По мнению СК РФ, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор не ясны.

В СК РФ продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.