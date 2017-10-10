Полиция пресекла наркотическую вечеринку в подмосковном лесу

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Полиция изъяла галлюциногенные грибы и синтетические наркотики на несанкционированной дискотеке в подмосковном лесу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечен незаконный оборот наркотиков на несанкционированной дискотеке в лесном массиве Серпуховского района Московской области", — сказала она.

По ее словам, на момент проверки в лесу находилось более 300 человек.

"В связи с признаками употребления наркотических средств более 20 человек направлены на медицинское освидетельствование. Кроме того, в ходе мероприятия полицейскими обнаружены и изъяты наркотические средства, галлюциногенные грибы и синтетические наркотики", — добавила она.

По словам Ирины Волк, был задержан подозреваемый в сбыте психотропных веществ 27-летний уроженец Химок, его арестовали.