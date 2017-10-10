После поджога автомобиля Латыниной в Подмосковье возбудили уголовное дело

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. МВД РФ возбудило дело об умышленном повреждении имущества после поджога автомобиля в Новой Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт об автомобиле журналистки Юлии Латыниной.

Обозреватель "Новой газеты" Латынина ранее рассказала, что уехала из России после нападения неизвестных на ее автомобиль и не собирается возвращаться в ближайшее время.

"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", — сказала Волк.

По её словам, в настоящее время "реализуется комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, совершивших данное преступление".

В начале сентября "Новая газета" со ссылкой на мать Латыниной сообщила, что автомобиль журналистки сгорел рядом с ее загородным домом в Переделкино, родители связали произошедшее с другим инцидентом, произошедшим 19 июля. Тогда неизвестные ночью опрыскали автомобиль журналистки и стену дома, в котором находились ее родители, едким химическим составом.