Прокурор выступила против переквалификации дела об убийстве Немцова

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Прокурор выступила против переквалификации дела об убийстве Бориса Немцова на статью УК РФ о посягательстве на жизнь политического деятеля, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ, который проверяет законность приговора по делу.

"Мы выступаем против переквалификации дела на статью 277 УК РФ. Прошу жалобу стороны потерпевших отклонить", — сказала прокурор Мария Семененко.

Адвокаты осужденных также посчитали, что данное убийство не было политическим.

На переквалификации дела настаивают представители потерпевшей стороны. Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

Суд 13 июля назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. Киллер — Заур Дадаев — смог избежать пожизненного срока, тем не менее, суд назначил ему самое строгое наказание — 20 лет колонии. Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, суд приговорил к 19 годам заключения, его брата Шадида — к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев получил 11 лет.

Осужденные — лишь исполнители преступления. По мнению СК РФ, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор не ясны.

В СК РФ продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".