В СКФО с начала года нейтрализовали 20 "спящих ячеек" террористов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. С начала 2017 года в Северо-Кавказском федеральном округе нейтрализовано 20 "спящих ячеек" террористов и более 120 их членов, преимущественно из числа молодых людей, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"В текущем году спецслужбам и правоохранительным органам удалось предотвратить ряд преступлений террористической направленности, выявить и пресечь деятельность двадцати "спящих ячеек" и более 120 их членов, преимущественно из числа молодых людей", — говорится в сообщении со ссылкой на председателя НАК Александра Бортникова.