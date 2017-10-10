В Липецке эвакуировали школы, ТЦ и библиотеку после звонков о "минировании"

ВОРОНЕЖ, 10 окт — РИА Новости. Школы, торговые центры и библиотеку эвакуировали утром во вторник в Липецке после звонков с сообщениями об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель городского управления ГО и ЧС.

"Эвакуация началась около 10 часов утра. Волна по городу пошла: более 10 школ, два торговых центра — "Ноябрьский" и "Квартал", одна библиотека", — сказал собеседник агентства. По его словам, данные о количестве эвакуированных объектов еще уточняются.

В сентябре в Липецке уже была массовая эвакуация после анонимных звонков. Тогда никаких взрывоопасных предметов не нашли.

"Сейчас звонки поступают в сами учреждения, а нам уже передают из этих учреждений. Раньше было наоборот: на службу спасения поступали прямые звонки", — сказал представитель управления ГО и ЧС.

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Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь департамента образования администрации Липецка Ирина Худякова, по данным на 10.50 мск, эвакуированы 23 школы. "В одних были эвакуированы дети и персонал, в некоторых — только персонал, так как там сейчас каникулы", — добавила Худякова.

Начальник пресс-службы управления областного МВД Наталья Маслакова подтвердила РИА Новости информацию о сообщениях о "заминировании отдельных объектов" и добавила, что полиция проводит проверочные мероприятия.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий. Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.