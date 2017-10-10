МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Следственный комитет РФ продлил срок следствия по делу о мошенничестве в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в марте этого года, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Андрей Гривцов.

По закону, следствие в отношении умершего человека может продолжаться в случае, если родственники рассчитывают доказать его невиновность и не согласны на прекращение дела.

"Срок следствия продлен до 24 января 2017", — сказал Гривцов.

Следствие утверждает, что депутат участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве. В результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов.

По мнению СК РФ, именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами. По мнению следствия, на Украину бывший депутат уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности.

В конце марта Вороненков был убит на улице в центре Киева, но его охранник успел смертельно ранить киллера. Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.

При этом, по утверждению Луценко, убийство планировалось "руководством ФСБ совместно с руководителями преступного мира России". Опрошенные РИА Новости известные российские юристы сочли эту версию голословной и смешной.