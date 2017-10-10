В России эвакуировали уже более миллиона человек в связи с "минированиями"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий, заявил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах.

Только за последние сутки в семи городах, включая Москву и Санкт-Петербург, после звонков с угрозой взрыва 115 объектов были эвакуированы около 79 тысяч человек.

"Начиная с 11 сентября, звонки о "минировании" 2,46 тысячи объектов с массовым пребыванием людей зарегистрированы в 170 городах. Эвакуировано в общей сложности более 1 миллиона 40 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.