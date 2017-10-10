Для борьбы с последствиями пожара в ТЦ "Синдика" доставили двух роботов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Два робототехнических радиоуправляемых комплекса "Ель-10" и "ЛУФ-60" доставлены на место крупного пожара в торговом центре "Синдика" на северо-западе МКАД в Одинцовском районе Подмосковья для работы на самых опасных участках, сообщил во вторник РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.
"Группировка усилена робототехническими комплексами "Ель-10" и "ЛУФ-60"", — сказал собеседник агентства.
Радиоуправляемые комплексы, способные тушить пожары, "Ель-10", "Ель-4" и "Кедр" оснащены различными датчиками, видеонаблюдением, тепловизорами, а также другими приборами, позволяющими оператору использовать их на удаленном расстоянии. Они применяются для тушения крупных пожаров, где работа спасателей невозможна по критическим показателям.
"Ель-10" — робот тяжелого класса на гусеничном ходу. Он оборудован лафетным стволом и может подавать воду и пену на расстояние до 60 метров. Кроме того, робот оснащен ковшом и приспособлениями захвата для возможности убирать со своего пути предметы, затрудняющие движение. Робот "ЛУФ-60" также может подавать воду в опасные зоны и снизить риск распространения огня.