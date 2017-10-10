Для борьбы с последствиями пожара в ТЦ "Синдика" доставили двух роботов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Два робототехнических радиоуправляемых комплекса "Ель-10" и "ЛУФ-60" доставлены на место крупного пожара в торговом центре "Синдика" на северо-западе МКАД в Одинцовском районе Подмосковья для работы на самых опасных участках, сообщил во вторник РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от московского района Строгино, загорелся днем в воскресенье, открытое горение удалось потушить только к утру понедельника. Общая площадь пожара достигала 55 тысяч квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 3 тысяч человек.

"Группировка усилена робототехническими комплексами "Ель-10" и "ЛУФ-60"", — сказал собеседник агентства.

Радиоуправляемые комплексы, способные тушить пожары, "Ель-10", "Ель-4" и "Кедр" оснащены различными датчиками, видеонаблюдением, тепловизорами, а также другими приборами, позволяющими оператору использовать их на удаленном расстоянии. Они применяются для тушения крупных пожаров, где работа спасателей невозможна по критическим показателям.

"Ель-10" — робот тяжелого класса на гусеничном ходу. Он оборудован лафетным стволом и может подавать воду и пену на расстояние до 60 метров. Кроме того, робот оснащен ковшом и приспособлениями захвата для возможности убирать со своего пути предметы, затрудняющие движение. Робот "ЛУФ-60" также может подавать воду в опасные зоны и снизить риск распространения огня.