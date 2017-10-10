В Красноярске в перестрелке во время спецоперации ранен боец Росгвардии

КРАСНОЯРСК, 10 окт — РИА Новости. Боец СОБРа Росгвардии и подозреваемый в сутенерстве ранили друг друга в перестрелке во время ночной спецоперации в Красноярске, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, инцидент произошел ночью на проспекте Металлургов. Оперативно-разыскные мероприятия проводили сотрудники уголовного розыска края и СОБР. Силовики выяснили местонахождение двух подозреваемых и попытались задержать их.

"Мужчины находились в автомобиле и попытались скрыться с места происшествия, при этом один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия, причинив сотруднику управления федеральной службы войск Национальной гвардии ранение. Стражи порядка в соответствии с законом "О полиции" с целью пресечения противоправных действий применили оружие, причинив злоумышленнику ранения. В настоящее время мужчина госпитализирован", — сказал Юрченко.

По данным пресс-секретаря Росгвардии Юлии Подрезовой, раненный боец СОБРа от госпитализации отказался и находится на больничном.