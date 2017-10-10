В Хабаровске возбудили дело после смерти новорожденного ребенка в больнице

ХАБАРОВСК, 10 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти новорожденной девочки в одном из медицинских учреждений Хабаровска, сообщает во вторник СУСК РФ по Хабаровскому краю.

"Пятого октября 2017 года в одном из медучреждений города Хабаровска скончалась новорожденная девочка. Родители ребенка считают, что в трагедии виноваты врачи. СУСК РФ по Хабаровскому краю возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, в том числе будет дана оценка действиям медицинских работников.

"Также в рамках расследования уголовного дела будет проверена информация о нарушении руководством и персоналом лечебного учреждения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, повлекшем инфицирование и заболевание новорожденных", — говорится в сообщении.