В Хабаровске возбудили дело после смерти новорожденного ребенка в больнице

ХАБАРОВСК, 10 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти новорожденной девочки в одном из медицинских учреждений Хабаровска, сообщает во вторник СУСК РФ по Хабаровскому краю.
Отмечается, что следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, в том числе будет дана оценка действиям медицинских работников.
"Также в рамках расследования уголовного дела будет проверена информация о нарушении руководством и персоналом лечебного учреждения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, повлекшем инфицирование и заболевание новорожденных", — говорится в сообщении.